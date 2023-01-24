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13:40 24.01.2023

Населення Львова у війну зросло на 150 тис., Житомира змінилося мало, а Миколаєва впало на 200 тис. – мери

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Населення Львова у війну зросло на 150 тис., Житомира змінилося мало, а Миколаєва впало на 200 тис. – мери

Львів із початку повномасштабної російської агресії став одним із основних хабів для переселенців і націлений на їхню інтеграцію, як важливий чинник культурного та економічного розвитку міста, заявив мер Львова Андрій Садовий в "Українському домі" в Давосі, організаторами якого виступили Фонд Віктора Пінчука, Western NIS Enterprise Fund та Horizon Capital.

Садовий у кулуарах уточнив агентству "Інтерфакс-Україна", що населення Львова, яке становило, за даними Держстату, на 1 січня 2022 року 717,27 тис. осіб, наразі збільшилося приблизно на 150 тис. осіб.

Мер, виступаючи в "Українському домі", наголосив, що на піку евакуації у Львові протягом "днів і тижнів" перебувало 2 млн людей.

Мер Житомира Сергій Сухомлин у кулуарах "Українського дому" в Давосі сказав агентству "Інтерфакс-Україна", що в період максимальної близькості фронту до обласного центру, коли він зазнавав регулярних обстрілів, його залишили до 45% мешканців.

За його оцінками, наразі до міста, населення якого, за даними Держстату, на 1 січня 2022 року становило 261,62 тис. осіб, повернулися 82-83% житомирян. Однак, як зазначив Сухомлин, з урахуванням близько 20 тис. переселенців, які оселилися в Житомирі, його населення сьогодні приблизно таке саме, як і до початку повномасштабної війни.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич, виступаючи в "Українському домі", зазначив, що до звільнення Херсона 11 листопада 2022 року Миколаїв не обстрілювали лише 46 днів. За його словами, тому в Миколаєві особливо багато руйнувань та проблем для життя, зокрема відсутність питної води з 12 квітня.

Сенкевич уточнив агентству "Інтерфакс-Україна", що зараз його населення становить близько 280 тис., або близько 60% від довоєнного, яке Держстат оцінював на 1 січня 2022 року в 470,01 тис, а мер в 480 тис.

За словами мера, після звільнення Херсона ситуація з обстрілами і, відповідно, динамікою населення дещо покращилася.

Заступник глави Мінвідновлення Мустафа Найєм, виступаючи в "Українському домі", зазначив, що плани відновлення, що розробляються наразі у відомстві, окрім прозорості та відкритості, будуть "людиноцентричними".

"Передусім, йдеться про розрахунок потреби регіонів на основі чітких критеріїв. Зокрема, я говорю про кількість людей, які є фактичними користувачами основних послуг. Ми також рахуємо, скільки людей ми хочемо повернути назад до місць проживання", - пояснив він.

За словами Найєма, необхідно бути чесними в тому, що, можливо, не всі люди можуть одразу ж повернутися до своїх будинків, оскільки не всі міста ще безпечні, і не всі захочуть повернутися.

"Але для нас зараз важливо з'ясувати, як їх повернути і як створити інфраструктуру безпеки, охорони здоров'я, навчання тощо, щоб вони повернулися", – наголосив заступник міністра.

Він також зазначив, що необхідно оцінити потенціал створення робочих місць. У зв'язку з цим Найєм навів приклад Миколаєва, який до війни був великим промисловим та портовим містом.

Теги: #війна #населення #впо

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