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12:46 24.01.2023

Заступник міністра розвитку громад Негода заявив про своє звільнення з посади

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Заступник міністра розвитку громад Негода заявив про своє звільнення з посади

Заступник міністра розвитку громад і територій України В'ячеслав Негода заявив про своє звільнення з посади.

"У кожної важливої справи - свій марафон і команда, свій старт і фініш. Сьогодні я хочу подякувати всім, з ким ми долали перепони, щоб змінити/покращити життя в громадах і зміцнити країну. Було важко, але ми ламали шаблони, переконували, бо вірили в успіх", - написав Негода в соціальній мережі фейсбук.

Як повідомлялося, раніше заступник міністра розвитку громад і територій України Іван Лукеря також написав заяву про звільнення.

 

Теги: #кадри #мінрозвитку_громад

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