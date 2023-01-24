Столтенберг закликав до якнайшвидшого постачання Україні нових більш важких систем озброєння

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час дискусії про можливі основні бойові танки для України закликав до якнайшвидшої доставки в країну нових озброєнь, пише німецьке видання Tagesschau.

"У цей вирішальний момент війни ми маємо надати Україні більш важкі та досконалі системи, й ми маємо зробити це швидше", - сказав Столтенберг після переговорів на спільній пресконференції з новим федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у Берліні у вівторок уранці.

Генсек НАТО наголосив, що єдиний шлях до сталого миру – дати зрозуміти президенту РФ Володимиру Путіну, що "він не переможе на полі бою".

За словами Столтенберга, українські сили мають бути спроможні дати відсіч росіянам. "Не просто вижити, а перемогти, повернути території та існувати як суверенна, незалежна держава в Європі".

На запитання про те, чи союзники по НАТО постачатимуть основні бойові танки Україні, генсек НАТО сказав, що переговори тривають. Він упевнений, що рішення буде знайдено найближчим часом. Водночас Столтенберг визнав допомогу, яку Німеччина вже надала Україні.