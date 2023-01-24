Події

12:20 24.01.2023

Столтенберг закликав до якнайшвидшого постачання Україні нових більш важких систем озброєння

1 хв читати
Столтенберг закликав до якнайшвидшого постачання Україні нових більш важких систем озброєння

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час дискусії про можливі основні бойові танки для України закликав до якнайшвидшої доставки в країну нових озброєнь, пише німецьке видання Tagesschau.

"У цей вирішальний момент війни ми маємо надати Україні більш важкі та досконалі системи, й ми маємо зробити це швидше", - сказав Столтенберг після переговорів на спільній пресконференції з новим федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у Берліні у вівторок уранці.

Генсек НАТО наголосив, що єдиний шлях до сталого миру – дати зрозуміти президенту РФ Володимиру Путіну, що "він не переможе на полі бою".

За словами Столтенберга, українські сили мають бути спроможні дати відсіч росіянам. "Не просто вижити, а перемогти, повернути території та існувати як суверенна, незалежна держава в Європі".

На запитання про те, чи союзники по НАТО постачатимуть основні бойові танки Україні, генсек НАТО сказав, що переговори тривають. Він упевнений, що рішення буде знайдено найближчим часом. Водночас Столтенберг визнав допомогу, яку Німеччина вже надала Україні.

 

 

Теги: #нато #столтенберг #пісторіус

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:44 24.01.2023
Столтенберг після зустрічі з міністром оборони ФРН: Упевнений, що рішення щодо танків буде знайдено найближчим часом

Столтенберг після зустрічі з міністром оборони ФРН: Упевнений, що рішення щодо танків буде знайдено найближчим часом

12:04 24.01.2023
Рішення щодо танків Leopard буде озвучено дуже скоро - міністр оборони Німеччини

Рішення щодо танків Leopard буде озвучено дуже скоро - міністр оборони Німеччини

10:39 24.01.2023
У Фінляндії допустили розгляд заявки країни на членство в НАТО без Швеції

У Фінляндії допустили розгляд заявки країни на членство в НАТО без Швеції

20:32 23.01.2023
Ердоган відмовився підтримати заявку Швеції на вступ до НАТО

Ердоган відмовився підтримати заявку Швеції на вступ до НАТО

19:43 23.01.2023
Верховна Рада нагородила Столтенберга почесною грамотою

Верховна Рада нагородила Столтенберга почесною грамотою

19:28 23.01.2023
Порошенко під час зустрічі з Генсеком НАТО закликав прискорити розгляд заявки України на членство в Альянсі

Порошенко під час зустрічі з Генсеком НАТО закликав прискорити розгляд заявки України на членство в Альянсі

14:55 23.01.2023
Підтримка вступу до НАТО сягнула історичного максимуму – 86%.

Підтримка вступу до НАТО сягнула історичного максимуму – 86%.

07:28 21.01.2023
Українські військові мають знання та досвід, щоб опанувати всю зброю натовського зразка

Українські військові мають знання та досвід, щоб опанувати всю зброю натовського зразка

19:04 20.01.2023
Генсек НАТО заявив про необхідність нарощування країнами альянсу виробництва зброї та боєприпасів

Генсек НАТО заявив про необхідність нарощування країнами альянсу виробництва зброї та боєприпасів

16:39 20.01.2023
Німеччина поставить Україні військову допомогу на EUR1 млрд

Німеччина поставить Україні військову допомогу на EUR1 млрд

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін погодив звільнення п'яти голів ОВА

Кабмін звільнив чотирьох заступників міністрів у Мінрегіоні, Мінсоцполітики та Міноборони

Заступник міністра розвитку громад Негода заявив про своє звільнення з посади

Столтенберг після зустрічі з міністром оборони ФРН: Упевнений, що рішення щодо танків буде знайдено найближчим часом

Заступник міністра розвитку громад Лукеря написав заяву на звільнення

ОСТАННЄ

ДБР запобігло вбивству підприємця з Полтавської області, яке замовив місцевий чиновник

Українці за кордоном отримають можливість реєструвати акти цивільного стану – рішення Кабміну

Кабмін погодив звільнення п'яти голів ОВА

Кабмін звільнив чотирьох заступників міністрів у Мінрегіоні, Мінсоцполітики та Міноборони

Пункти незламності Київщини отримали 55 терміналів "Старлінк" - ОВА

Заступник міністра розвитку громад Негода заявив про своє звільнення з посади

Заступник міністра розвитку громад Лукеря написав заяву на звільнення

Найближчими днями в Україні утримаються невеликі морози, без опадів, уночі та вранці тумани

Окупанти вночі продовжили ракетні та артобстріли Донецької області, двоє мирних мешканців загинули - голова обладміністрації

РФ поглиблює військові та економічні зв'язки з Іраном, прагнучи обходу санкцій, - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА