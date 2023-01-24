Події

12:04 24.01.2023

Рішення щодо танків Leopard буде озвучено дуже скоро - міністр оборони Німеччини

1 хв читати
Рішення щодо танків Leopard буде озвучено дуже скоро - міністр оборони Німеччини

Ситуація з питанням передання України танків Leopard не змінилася, рішення незабаром буде озвучено, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

"Щодо танків Leopard жодної нової інформації. Ситуація не змінилася. Ми готуємо наше рішення, яке буде озвучено незабаром. Як я наголосив на Рамштайні, я підтримую наших партнерів, якщо вони хочуть розпочати тренування українських військових на цих танках Leopard. Ми нікого не зупиняємо. Але, як я сказав, ми готуємо наше рішення”, - сказав Пісторіус на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Берліні.

При цьому ЗМІ цитують Столтенберга, який після переговорів із Пісторіусом заявив на спільному брифінгу: "Усі країни, у яких вони (Leopard – ІФ-У) є на озброєнні (і хто готовий поділитися ними з Україною – ІФ-У), можуть почати готувати їх до передання".

 

Теги: #танки #німеччина #leopard #пісторіус

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:44 24.01.2023
Столтенберг після зустрічі з міністром оборони ФРН: Упевнений, що рішення щодо танків буде знайдено найближчим часом

Столтенберг після зустрічі з міністром оборони ФРН: Упевнений, що рішення щодо танків буде знайдено найближчим часом

12:20 24.01.2023
Столтенберг закликав до якнайшвидшого постачання Україні нових більш важких систем озброєння

Столтенберг закликав до якнайшвидшого постачання Україні нових більш важких систем озброєння

10:11 24.01.2023
Німецький Rheinmetall міг би поставити в Україну 139 бойових танків Leopard типу 1 і 2

Німецький Rheinmetall міг би поставити в Україну 139 бойових танків Leopard типу 1 і 2

09:20 24.01.2023
Влада Німеччини обвинуватила п'ятьох людей у намірі здійснити держпереворот

Влада Німеччини обвинуватила п'ятьох людей у намірі здійснити держпереворот

19:16 23.01.2023
Кулеба: Не сумніваюся, що Leopard до нас доїдуть, ми перебуваємо на фінальній стадії

Кулеба: Не сумніваюся, що Leopard до нас доїдуть, ми перебуваємо на фінальній стадії

13:02 23.01.2023
Глава МЗС Франції впевнена, що Рада ЄС погодить черговий пакет військової допомоги Україні у EUR500 млн

Глава МЗС Франції впевнена, що Рада ЄС погодить черговий пакет військової допомоги Україні у EUR500 млн

11:36 23.01.2023
Рада ЄС на рівні глав МЗС обговорить військову допомогу Україні, зокрема рішення щодо танків - Боррель

Рада ЄС на рівні глав МЗС обговорить військову допомогу Україні, зокрема рішення щодо танків - Боррель

23:33 22.01.2023
Постачання Україні західних танків не вирішують проблему, але мотивують армію – Зеленський

Постачання Україні західних танків не вирішують проблему, але мотивують армію – Зеленський

23:20 22.01.2023
Німеччина не заважатиме, якщо Польща відправить в Україну танки Leopard 2 – голова МЗС

Німеччина не заважатиме, якщо Польща відправить в Україну танки Leopard 2 – голова МЗС

21:11 22.01.2023
Макрон допускає постачання важких бойових танків Leclerc Україні

Макрон допускає постачання важких бойових танків Leclerc Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін погодив звільнення п'яти голів ОВА

Кабмін звільнив чотирьох заступників міністрів у Мінрегіоні, Мінсоцполітики та Міноборони

Заступник міністра розвитку громад Негода заявив про своє звільнення з посади

Столтенберг після зустрічі з міністром оборони ФРН: Упевнений, що рішення щодо танків буде знайдено найближчим часом

Заступник міністра розвитку громад Лукеря написав заяву на звільнення

ОСТАННЄ

ДБР запобігло вбивству підприємця з Полтавської області, яке замовив місцевий чиновник

Українці за кордоном отримають можливість реєструвати акти цивільного стану – рішення Кабміну

Кабмін погодив звільнення п'яти голів ОВА

Кабмін звільнив чотирьох заступників міністрів у Мінрегіоні, Мінсоцполітики та Міноборони

Пункти незламності Київщини отримали 55 терміналів "Старлінк" - ОВА

Заступник міністра розвитку громад Негода заявив про своє звільнення з посади

Заступник міністра розвитку громад Лукеря написав заяву на звільнення

Найближчими днями в Україні утримаються невеликі морози, без опадів, уночі та вранці тумани

Окупанти вночі продовжили ракетні та артобстріли Донецької області, двоє мирних мешканців загинули - голова обладміністрації

РФ поглиблює військові та економічні зв'язки з Іраном, прагнучи обходу санкцій, - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА