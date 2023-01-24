Рішення щодо танків Leopard буде озвучено дуже скоро - міністр оборони Німеччини

Ситуація з питанням передання України танків Leopard не змінилася, рішення незабаром буде озвучено, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

"Щодо танків Leopard жодної нової інформації. Ситуація не змінилася. Ми готуємо наше рішення, яке буде озвучено незабаром. Як я наголосив на Рамштайні, я підтримую наших партнерів, якщо вони хочуть розпочати тренування українських військових на цих танках Leopard. Ми нікого не зупиняємо. Але, як я сказав, ми готуємо наше рішення”, - сказав Пісторіус на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Берліні.

При цьому ЗМІ цитують Столтенберга, який після переговорів із Пісторіусом заявив на спільному брифінгу: "Усі країни, у яких вони (Leopard – ІФ-У) є на озброєнні (і хто готовий поділитися ними з Україною – ІФ-У), можуть почати готувати їх до передання".