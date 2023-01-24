Влада Німеччини обвинуватила п'ятьох людей у намірі здійснити держпереворот

Федеральна прокуратура Німеччини у понеділок обвинуватила п'ятьох людей у формуванні терористичної організації та намірі здійснити державний переворот, повідомляє Associated Press (AP).

За даними прокуратури, четверо обвинувачених чоловіків та одна жінка планували організацію перевороту в країні. Зокрема, планувалося викрадення міністра охорони здоров'я Карла Лаутербаха.

Цих людей затримали минулого року, вони перебували під вартою у досудовому ув'язненні.

АР зазначає, що обвинувачені є послідовниками ідеології руху "Рейхсбюргер". У грудні 2022 року влада розкрила аналогічні плани повалення уряду, тоді було затверджено арешти 23 учасників угруповання.

Послідовники руху "Рейхсбюргер" заперечують легітимність нинішньої конституції та уряду Німеччини та наполягають на легітимності конституції Німецької імперії другої половини ХІХ століття.