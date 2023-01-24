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08:15 24.01.2023

Кирило Тимошенко подав у відставку - заява

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Кирило Тимошенко подав у відставку - заява

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади.

"Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини", - написав він у телеграм-каналі вранці у вівторок.

Також Тимошенко подякував керівникам обласних військових адміністрацій і міських мерів.

"Ми з вами змогли побудувати найпотужнішу команду в країні. Ви дійсно круті. Ви справжні воїни світла! Дякую мерам міст. За конструктив в суперечках", - зазначив він.

Як повідомлялося, у понеділок увечері президент України Володимир Зеленський анонсував "кадрові рішення".

 

 

 

Теги: #тимошенко #відставка #офіс_президента

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