У результаті ворожих обстрілів у м. Часів Яр загинула одна людина, ще двоє поранено

Російські війська обстріляли м. Часів Яр Донецької області, внаслідок чого загинула одна людина, ще двоє поранено, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

"Одна людина загинула, двох поранено в результаті обстрілу російськими окупаційними військами міста Часів Яр", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, окупанти вдарили по житловому кварталу з реактивної системи залпового вогню, пошкодили щонайменше дев'ять багатоповерхівок, перебили мережі постачання до мікрорайону електрики та газу. Фактично весь мікрорайон залишився без світла та тепла.