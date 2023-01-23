Події

19:55 23.01.2023

У Стамбулі 22 лютого відбудеться саміт, присвячений річниці російсько-української війни

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Глава Представництва Європейського Союзу (ЄС) у Туреччині Ніколаус Меєр-Ландрут повідомив, що 22 лютого у Стамбулі відбудеться великий захід, присвячений річниці російсько-української війни, на який буде запрошено представника уряду України.

Як повідомляє турецьке агентство "Анадолу", Меєр-Ландрут заявив, що на заході буде присутній представник Туреччини. Він також зазначив, що обговорюватимуться геополітичні й економічні наслідки війни.

"Це також спосіб висловити нашу підтримку Україні. Минулого року, 24 лютого, початок російської агресії став визначальним моментом у європейській історії... На нашому континенті триває війна, жорстока велика війна, війна з наслідками, що виходить далеко за межі Європейського континенту", - сказав Меєр-Ландрут.

 

Теги: #війна #туреччина #саміт

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