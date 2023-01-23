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16:17 23.01.2023

Україна ніколи не зберігала зброю на території АЕС – Подоляк

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Україна ніколи не зберігала зброю на території АЕС – Подоляк

Україна ніколи не зберігала ніякої зброї на території своїх атомних електростанцій, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Ніякої зброї на території АЕС Україна ніколи не зберігала, як про це фіктивно "заявляє" ru-СЗР (Наришкін). Натомість РФ захопила ЗАЕС і тримає там військових. Україна завжди відкрита для перевіряючих органів, зокрема МАГАТЕ. Сенс брехні від росіян – виправдати свої провокації", – написав Подоляк у твіттері.

Раніше в російських ЗМІ поширилася інформація з посиланням на главу Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна про те, що нібито Україна розміщує на території АЕС західне озброєння та боєприпаси.

 

Теги: #аес #зброя #подоляк

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