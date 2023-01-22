Прем'єр-міністр Канади привітав українців із Днем Соборності

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо привітав український народ із Днем Соборності та запевнив у підтримці у військовій, гуманітарній, фінансовій та соціальній сферах, повідомляється на сайті канадського уряду.

"Сьогодні, коли народ України продовжує боротися за свою свободу перед жорстоким та невиправданим вторгненням Росії, ми приєднуємося до них у святкуванні Дня Соборності України. Ми святкуємо об'єднання країни у 1919 році та її остаточну незалежність, а також шануємо відважних українців, які віддали свої життя, щоб захистити свободу України", - наводить сайт слова Трюдо.

Прем'єр Канади наголосив, що уряд його країни продовжить підтримувати Україну. "Оскільки Росія продовжує своє жорстоке, невиправдане вторгнення, уряд Канади залишається непохитним у своїй прихильності до підтримки українського народу та уряду України. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну військовою, гуманітарною, фінансовою та соціальною допомогою стільки, скільки потрібно".