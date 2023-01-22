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18:31 22.01.2023

Нетаньягу відправив у відставку главу МВС Ізраїлю через рішення Верховного суду

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Нетаньягу відправив у відставку главу МВС Ізраїлю через рішення Верховного суду

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу позбавив Ар'є Дері посад голів МВС та МОЗ у зв'язку з рішенням Верховного суду (БАГАЦ), повідомляє в неділю "Таймс оф Ізраел".

Раніше суд виніс такий вердикт, оскільки лідер ультрарелігійної партії ШАС Дері мав судимість.

"З тяжким серцем, з величезним жалем і найгіршими почуттями я змушений позбавити вас міністерського посту", - цитує видання слова Нетаньягу, звернені до Дері.

При цьому він пообіцяв знайти "законний спосіб", щоб Дері продовжив працювати для Ізраїлю.

Кнесет наприкінці минулого року затвердив так званий "закон Дері-Смотрича", який дозволяє політикам, які отримують умовні тюремні терміни, надалі обіймати міністерські посади. Завдяки цьому закону Дері отримав два міністерські портфелі. Заборону на зайняття міністерської посади зберегли лише для тих, кого було засуджено до реальних термінів ув'язнення.

Дері отримав обидві посади в рамках угоди про формування панівної коаліції з прем'єром країни Нетаньягу.

Звернення до БАГАЦу раніше направили політичні опоненти Дері: вони вимагали визнати незаконним його призначення на міністерські посади у зв'язку з його судимістю: так, у 2000 році його засудили до трьох років позбавлення волі за корупцію, з яких він відбув у в'язниці 22 місяці. 2022-го в рамках угоди про визнання провини у справі, пов'язаній з податковими махінаціями, він склав із себе повноваження депутата кнесету. Також він отримав рік умовного терміну та припис виплатити штраф.

 

Теги: #ізраїль #нетаньягу

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