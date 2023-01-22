Події

14:36 22.01.2023

У деокупованій Снігурівській громаді облаштували об'їзд зруйнованого окупантами мосту через канал на дорозі до Херсона – голова МВА

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У деокупованій Снігурівській громаді облаштували об'їзд зруйнованого окупантами мосту через канал на дорозі до Херсона – голова МВА

Об'їзд зруйнованого окупантами мосту через канал на дорозі, що сполучає Снігурівку та Херсон, облаштували у звільненій від російських окупантів Снігурівській громаді, повідомив голова міської військової адміністрації Снігурівки Іван Кухта.

"Об'їзд зруйнованого мосту через магістральний канал готовий. Об'їзд в Херсонському напрямку вже відкритий! Тепер працюємо над тим, щоб підсипати дорогу і зробити її проїзною", - написав Кухта в телеграм-каналі.

 

Теги: #херсон #дорога #міст

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