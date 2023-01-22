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13:38 22.01.2023

Буданов: співробітника ГУР Кірєєва вбили в автомобілі СБУ, після чого його тіло було викинуто з машини

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Буданов: співробітника ГУР Кірєєва вбили в автомобілі СБУ, після чого його тіло було викинуто з машини

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що члена української делегації на переговорах між Україною і РФ в Білорусі Дениса Кірєєва, вбили в автомобілі Служби безпеки України.

Як повідомив Буданов в інтерв'ю журналістам Радіо Свобода, Кірєєв був штатним співробітником ГУР Міноборони України і наразі розслідування обставин його смерті триває, його веде Державне бюро розслідувань.

"Я поділяю думку і вірю фактам, що пан Кірєєв був убитий в автомобілі СБУ, коли вони (співробітники спецслужби – ІФ-У) провели захід щодо цієї особи. Цей факт зафіксовано, це в матеріалах розслідування. Розслідування веде ДБР. Я не маю права коментувати цю інформацію. Те, що його вбили в цьому автомобілі співробітники – це факт", - сказав журналістам глава ГУР.

Водночас він зазначив, що перед смертю Кірєєв сам ішов у центральну будівлю СБУ, проте за 200 метрів до неї члена української делегації зупинив мікроавтобус, звідки "вибігли співробітники "Альфи" з криками "це СБУ", після чого посадили Кірєєва у свій автомобіль.

Зазначений автомобіль, за словами Буданова, попрямував не в центральну будівлю Служби безпеки України, а проїхав кілька кварталів, де згодом тіло Кірєєва було викинуто на вулицю.

"Людину, яка їхала на запрошення СБУ в будівлю СБУ, за 200 метрів до будівлі перехоплюють, відвозять трохи далі від будівлі, а труп викидають на вулицю. Ось факти", - наголосив глава ГУР.

Водночас він уточнив, що остання його розмова з Іваном Бакановим, який тоді очолював СБУ, стосувалася якраз таки вбивства Кірєєва, проте, за словами Буданова, тодішній керівник Служби безпеки України "ніяк" не пояснив дії співробітників спецслужби.

Говорячи про те, яку роль виконував Кірєєв на переговорах у Білорусі, глава ГУР уточнив, що головним його завданням було "затягнути процес, щоб виграти час".

"Я можу висловити абсолютно свою суб'єктивну думку. Ще раз хочу це наголосити: у того, хто це навмисно зробив, було метою не допустити, щоб ми втрутилися в чужу гру і затягнули цей процес для того, щоб дати змогу ЗСУ, скажімо так, вчинити певні дії з відсічі ворогові. Якщо ви пам'ятаєте ці події, то тоді ситуація була близькою до критичної. Думаю, ви добре повинні це пам'ятати. І була певна кількість людей, які, скажімо так, не дуже хотіли, щоб Україна перемогла. Це моя особиста думка. Ще раз підкреслюю", - підсумував Буданов.

Як повідомлялося, 5 березня Служба безпеки України повідомила про те, що під час затримання застрелила члена української переговорної групи Дениса Кірєєва, якого підозрювали в державній зраді.

 

Теги: #сбу #кірєєв #гур #буданов

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