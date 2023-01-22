Туреччина відмінила візит міністра оборони Швеції
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар назвав "безглуздим" запланований на 27 січня візит глави Міноборони Швеції Пола Йонсона до Туреччини, Анкара прийняла рішення його скасувати, передає в суботу агентство "Анадолу".
"У ситуації, що склалася, Анкара ухвалила рішення скасувати візит шведського міністра", - повідомив Акар журналістам.
Він зазначив, що Туреччина вважає неприпустимою позицію влади Швеції, яка ігнорує антитурецькі акції, що проходять у цій країні.
"Очікуємо від Стокгольма вжиття заходів та конкретних кроків у цьому напрямі", - сказав турецький міністр.
Очікується, що у суботу у Швеції відбудеться акція прихильників Робочої партії Курдистану (РПК). Раніше в січні група близьких до РПК активістів розповсюдила відео, де показаний повішеним на одному з мостів Стокгольма манекен, який зображує президента Туреччини Реджепа Ердогана. Через цей інцидент посол Швеції був викликаний до турецького МЗС.
Ця подія сталася в той час, коли Туреччина блокує прийняття до Північноатлантичного альянсу Швеції та Фінляндії, обвинувачує їх у наданні притулку членам РПК та солідарним з цією партією організацій, які Анкара розцінює як терористичні.