"Укренерго" на 22 січня підвищила денні ліміти низці областей на 6% та нічні на 2%

НЕК "Укренерго" після деякого зниження лімітів на суботу підвищила їх на неділю: денні – приблизно на 6%, нічні – на 2%, випливає з оприлюднених у соцмережах повідомлень операторів системи розподілу електроенергії.

Зокрема, згідно з повідомленням у телеграм-каналі ДТЕК, чиї оператори системи розподілу працюють у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях, підвищення денного ліміту на неділю у них становить від 6% до 6,3%, нічних – з 1, 6% до 2%.

ДТЕК зазначив, що такі ліміти дозволяють застосувати на Одещині графіки стабілізаційних відключень з 7:00 до 24:00 та застосувати графіки стабілізаційних відключень в інших регіонах – цілодобово.

"Сьогодні відключення у Києві відбувалися за графіком. На завтра місто має обмеження 985 МВт на день, на ніч є 627 МВТ. Це покриє 67% потреб міста для промисловості, населення та критичної інфраструктури", – повідомив також гендиректор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко у своєму фейсбуці.

"Полтаваобленерго", зі свого боку, повідомила, що якщо дозволить споживання, то компанія зможе застосовувати одну чергу відключень.

Дані операторів системи розподілу е/е за встановленими на 21 січня лімітами споживання електроенергії