"Укренерго" на 22 січня підвищила денні ліміти низці областей на 6% та нічні на 2%
НЕК "Укренерго" після деякого зниження лімітів на суботу підвищила їх на неділю: денні – приблизно на 6%, нічні – на 2%, випливає з оприлюднених у соцмережах повідомлень операторів системи розподілу електроенергії.
Зокрема, згідно з повідомленням у телеграм-каналі ДТЕК, чиї оператори системи розподілу працюють у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях, підвищення денного ліміту на неділю у них становить від 6% до 6,3%, нічних – з 1, 6% до 2%.
ДТЕК зазначив, що такі ліміти дозволяють застосувати на Одещині графіки стабілізаційних відключень з 7:00 до 24:00 та застосувати графіки стабілізаційних відключень в інших регіонах – цілодобово.
"Сьогодні відключення у Києві відбувалися за графіком. На завтра місто має обмеження 985 МВт на день, на ніч є 627 МВТ. Це покриє 67% потреб міста для промисловості, населення та критичної інфраструктури", – повідомив також гендиректор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко у своєму фейсбуці.
"Полтаваобленерго", зі свого боку, повідомила, що якщо дозволить споживання, то компанія зможе застосовувати одну чергу відключень.
Дані операторів системи розподілу е/е за встановленими на 21 січня лімітами споживання електроенергії
|
Область
|
Денний ліміт, МВт
|
Зм. до поперед.дня, %
|
Нічний ліміт
|
Зм. до поперед.дня,, %
|
Київ
|
985
|
6,3
|
627
|
2,0
|
Київська область
|
704
|
6,2
|
576
|
1,6
|
Дніпропетровська область
|
1193
|
6,2
|
1144
|
2,0
|
Івано-Франківська область
|
284
|
6,1
|
244,26
|
1,9
|
Одеська область
|
602
|
6,0
|
424
|
1,9
|
Полтавська область
|
451
|
6,1
|
388
|
1,8