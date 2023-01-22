Події

07:31 22.01.2023

"Укренерго" на 22 січня підвищила денні ліміти низці областей на 6% та нічні на 2%

2 хв читати
"Укренерго" на 22 січня підвищила денні ліміти низці областей на 6% та нічні на 2%

НЕК "Укренерго" після деякого зниження лімітів на суботу підвищила їх на неділю: денні – приблизно на 6%, нічні – на 2%, випливає з оприлюднених у соцмережах повідомлень операторів системи розподілу електроенергії.

Зокрема, згідно з повідомленням у телеграм-каналі ДТЕК, чиї оператори системи розподілу працюють у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях, підвищення денного ліміту на неділю у них становить від 6% до 6,3%, нічних – з 1, 6% до 2%.

ДТЕК зазначив, що такі ліміти дозволяють застосувати на Одещині графіки стабілізаційних відключень з 7:00 до 24:00 та застосувати графіки стабілізаційних відключень в інших регіонах – цілодобово.

"Сьогодні відключення у Києві відбувалися за графіком. На завтра місто має обмеження 985 МВт на день, на ніч є 627 МВТ. Це покриє 67% потреб міста для промисловості, населення та критичної інфраструктури", – повідомив також гендиректор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко у своєму фейсбуці.

"Полтаваобленерго", зі свого боку, повідомила, що якщо дозволить споживання, то компанія зможе застосовувати одну чергу відключень.

Дані операторів системи розподілу е/е за встановленими на 21 січня лімітами споживання електроенергії

Область

Денний ліміт, МВт

Зм. до поперед.дня, %

Нічний ліміт

Зм. до поперед.дня,, %

Київ

985

6,3

627

2,0

Київська область

704

6,2

576

1,6

Дніпропетровська область

1193

6,2

1144

2,0

Івано-Франківська область

284

6,1

244,26

1,9

Одеська область

602

6,0

424

1,9

Полтавська область

451

6,1

388

1,8

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:55 21.01.2023
Виведення в ремонт одного з блоків ТЕС зменшило обсяги виробництва під час споживання на рівні 20 січня - "Укренерго"

Виведення в ремонт одного з блоків ТЕС зменшило обсяги виробництва під час споживання на рівні 20 січня - "Укренерго"

21:13 20.01.2023
"Укренерго" на 21 січня знизила денні ліміти щодо низки областей на 2,6-13,9%, суттєво збільшила нічні Івано-Франківській та Одеській областям

"Укренерго" на 21 січня знизила денні ліміти щодо низки областей на 2,6-13,9%, суттєво збільшила нічні Івано-Франківській та Одеській областям

19:18 20.01.2023
Фонд підтримки енергетики України Енергетичного співтовариства акумулював понад EUR150 млн – глава Міненерго

Фонд підтримки енергетики України Енергетичного співтовариства акумулював понад EUR150 млн – глава Міненерго

18:06 20.01.2023
Кабмін ухвалив рішення про початок будівництва 2 енергоблоків АР1000 американської компанії Westinghouse на ХАЕС - глава Міненерго

Кабмін ухвалив рішення про початок будівництва 2 енергоблоків АР1000 американської компанії Westinghouse на ХАЕС - глава Міненерго

17:44 20.01.2023
Російські окупанти продовжують будувати військові укріплення навколо енергоблоків Запорізької АЕС та СВЯП – "Енергоатом"

Російські окупанти продовжують будувати військові укріплення навколо енергоблоків Запорізької АЕС та СВЯП – "Енергоатом"

17:21 20.01.2023
Цементні заводи повинні мати пріоритет у розподілі електроенергії – асоціація "Укрцемент"

Цементні заводи повинні мати пріоритет у розподілі електроенергії – асоціація "Укрцемент"

16:52 20.01.2023
Запит на енергообладнання на EUR107 млн у рамках Фонду енергетичної підтримки України надіслали 30 енергокомпаній – Міненерго

Запит на енергообладнання на EUR107 млн у рамках Фонду енергетичної підтримки України надіслали 30 енергокомпаній – Міненерго

15:20 20.01.2023
Три чверті магазинів мережі "Фокстрот" автономні

Три чверті магазинів мережі "Фокстрот" автономні

15:08 20.01.2023
ДТЕК закликав МФО відкрити доступ до кредитування приватних енергокомпаній для відновлення зруйнованої інфраструктури

ДТЕК закликав МФО відкрити доступ до кредитування приватних енергокомпаній для відновлення зруйнованої інфраструктури

14:20 20.01.2023
Міністр економічного співробітництва ФРН, яка відвідала Одесу, анонсувала EUR52 млн допомоги

Міністр економічного співробітництва ФРН, яка відвідала Одесу, анонсувала EUR52 млн допомоги

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ЗС України знищили 600 одиниць о/с противника, 5 танків та 9 артсистем

За добу ворог завдав 28 ракетних та авіаударів, здійснив 55 обстрілів із РСЗВ

ЗС України відбили атаки ворога поблизу 10 населених пунктів

НАБУ затримало заступника міністра Мінінфраструктури Лозинського за розкрадання бюджетних коштів, його буде звільнено

Ми щодня втрачаємо людей, про яких будемо завжди згадувати – Зеленський про прощання з Монастирським

ОСТАННЄ

На Харківщині двоє людей підірвалися на вибуховому пристрої, одну поранено в результаті ворожих обстрілів

За добу ЗС України знищили 600 одиниць о/с противника, 5 танків та 9 артсистем

У результаті обстрілів Донецької області поранено двох людей у Бахмуті

Ворог уночі з важкої артилерії обстріляв Марганецьку ОТГ, є руйнування

Туреччина відмінила візит міністра оборони Швеції

Ворог завдав 115 ударів по п’яти громадах Сумщини, поранено мирного жителя

Німеччина проходить через свій власний процес – Кірбі про надання танків "Leopard" Україні

Міністр оборони Німеччини Пісторіус анонсував свій візит в Україну

За добу ворог завдав 28 ракетних та авіаударів, здійснив 55 обстрілів із РСЗВ

ЗС України відбили атаки ворога поблизу 10 населених пунктів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА