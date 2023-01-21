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16:56 21.01.2023

У правоохоронців немає сумнівів, що посадові, юридичні та фізичні особи Ірану причетні до виробництва та постачання дронів до РФ - Офіс генпрокурора

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У правоохоронців немає сумнівів, що посадові, юридичні та фізичні особи Ірану причетні до виробництва та постачання дронів до РФ - Офіс генпрокурора

Українська прокуратура і слідчі органи не мають жодних сумнівів у причетності іранських чиновників, а також юридичних і фізичних осіб Ірану до виробництва і постачання в Росію дронів, заявив в ефірі телемарафону начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов.

"У нас є ця інформація, що підтверджує причетність Ірану до цього. І ми будемо доводити вину цих посадових осіб, цих фізичних осіб як у національних судах, так і в міжнародних судах, використовуючи для цього доказову інформацію. І саме зараз органи слідства і прокуратури збирають докази, якими ми зможемо переконати суд у їхній причетності до цих злочинів", - наголосив Бєлоусов, зазначивши, що це як оперативні дані, так і дані розвідувальних підрозділів України та міжнародних партнерів.

Прокурор додав, що з метою притягнення винних до відповідальності проводяться сотні слідчих дій, сотні експертиз, які найближчим часом будуть завершені. Він запевнив у достатності доказів для доведення вини посадових і фізичних осіб Ірану, а також представників будь-яких інших країн, що сприяють Ірану в розробці або постачанні цих дронів, їх використанню в Україні.

"Для нас важливо простежити весь ланцюжок, починаючи від виробництва до поставки і безпосереднього використання. Звичайно, всі ці особи, які постачають компоненти, які складають ці дрони, навчають росіян використовувати ці дрони і особи, безпосередньо їх запускають по нашим громадянам, по наших містах – всі вони повинні бути ідентифіковані", - наголосив Бєлоусов.

Теги: #іран #дрони

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