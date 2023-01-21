РФ розгорнула ППО в Москві, щоб підкреслити небезпеку війни для російської громадськості - ISW

Кремль, ймовірно, розгорнув системи протиповітряної оборони в Москві, щоб створити підбурювальні образи, що зображують війну як більш небезпечну для російської громадськості, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 20 січня.

"Однак малоймовірно, що Кремль вважає, що Україна націлиться на Москву, і, ймовірно, затіяв цю показну гру, щоб підтримати посилення інформаційних операцій з підготовки російського внутрішнього інформаційного простору до затяжної війни в Україні і подальших жертв", - наголошується у зведенні.

Водночас повідомляється, що Кремль продовжує просувати інформаційні операції, що загрожують ескалацією через західну військову допомогу Україні. "Кремль прагне підірвати готовність Заходу запропонувати допомогу Україні, розпалюючи побоювання ескалації – чи то між Росією і Заходом або війни в самій Україні, яку Росія не зможе здійснити. Кремль, найімовірніше, продовжить відповідати на розмови Заходу про подальшу військову допомогу Україні розпливчастими погрозами ескалації, після яких не буде жодних дій", - зазначають в ISW.

Повідомляється, що російські та українські війська продовжували наступальні операції в районі міст Сватове і Кремінна Луганської області.

У Запорізькій області окупанти, ймовірно, все ще готуються до оборонної операції в довгостроковій перспективі, незважаючи на нещодавні заяви про територіальні надбання, а на лінії фронту в Донецькій області продовжили наступальні операції. "Російські джерела продовжували неправдиво стверджувати, що російські війська близькі до оточення Бахмута", - повідомляють аналітики.

Також в ISW повідомляють, що російські чиновники і окупаційна влада продовжують депортувати українських дітей з окупованих районів України до РФ.