Події

07:28 21.01.2023

Українські військові мають знання та досвід, щоб опанувати всю зброю натовського зразка

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Українські військові мають знання та досвід, щоб опанувати всю зброю натовського зразка

Міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а також з главою МЗС Ісландії Тордіс Колбрун Гильфадоттір на авіабазі "Ramstein", зазначив, що українські військові мають знання та досвід, щоб опанувати всю зброю натовського зразка.

"Обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і главою МЗС Ісландії Тордіс Колбрун Гильфадоттір поточні потреби та пріоритети ЗСУ. У наших солдатів є знання і досвід, щоб оволодіти всією зброєю в стилі НАТО і витіснити російських окупантів з нашої землі. НАТО та Ісландія!", - написав Резніков у твіттері після завершення засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі "Ramstein" у Німеччині.

 

 

 

Теги: #нато #зброя #ramstein

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