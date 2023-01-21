Міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а також з главою МЗС Ісландії Тордіс Колбрун Гильфадоттір на авіабазі "Ramstein", зазначив, що українські військові мають знання та досвід, щоб опанувати всю зброю натовського зразка.

"Обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і главою МЗС Ісландії Тордіс Колбрун Гильфадоттір поточні потреби та пріоритети ЗСУ. У наших солдатів є знання і досвід, щоб оволодіти всією зброєю в стилі НАТО і витіснити російських окупантів з нашої землі. НАТО та Ісландія!", - написав Резніков у твіттері після завершення засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі "Ramstein" у Німеччині.