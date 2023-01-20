Резніков повідомив, що провів із головою Міноборони Німеччини відверту розмову щодо Leopard 2

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що провів відверту розмову з головою Міноборони ФРН Борисом Пісторіусом стосовно танків Leopard 2 на авіабазі "Ramstein".

"Привітав міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса з призначенням на нову посаду. У нас була відверта розмова стосовно Leopard 2. Далі буде. Я також подякував уряду та народу Німеччини за їхню військову допомогу Україні та гостинність на Ramstein-8", - написав він у твіттері після завершення засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі "Ramstein" у Німеччині.