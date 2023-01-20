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18:31 20.01.2023

Немає сумнівів, що танки Україні буде передано, - Сибіга

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Немає сумнівів, що танки Україні буде передано, - Сибіга

Заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга не сумнівається у переданні Україні партнерами танків та іншої бронетехніки.

"Є формальності, має бути політична воля, але переконання у необхідності передати танки є у ключових гравців. Те, що вони будуть, немає сумнівів", - сказав він у п'ятницю в ефірі телемарафону, коментуючи підсумки зустрічі міністрів оборони на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

"Ми знімаємо табу на постачання до України танків, бронетехніки. Є чіткі підтвердження від декількох країн щодо готовності поставити танки в межах танкової коаліції", - сказав також Сибіга.

Він подякував Польщі за готовність поставити Україні танки Leopard. "Польська сторона готова до передання", - зазначив Сибіга.

"Ми чітко розуміємо, що російська сторона готує реванш. Наші партнери поділяють ці оцінки", - наголосив він.

Теги: #танки #сибіга #офіс_президента

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