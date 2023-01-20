Суд відмовив в арешті мера Полтави Мамая

Київський районний суд Полтави відмовив в обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для міського голови Полтави Олександра Мамая.

"У Київському районному суді м. Полтави завершилося закрите судове засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу міському голові Мамаю. За результатами розгляду цього клопотання суд прийняв рішення про відмову в застосуванні до Мамая Олександра Федоровича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомляється на сайті суду в п'ятницю.