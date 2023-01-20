Події

08:06 20.01.2023

У результаті обстрілів на Донеччині загинули чотири людини, три – поранені

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У результаті обстрілів на Донеччині загинули чотири людини, три – поранені

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 4 особи, ще 3 отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 19 січня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донбасу: 2 у Дробишевому, 1 у Бахмуті та 1 у Максимільянівці. Ще 3 людини в області отримали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #жертви #донецька #обстріли

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