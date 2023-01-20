За добу ЗС України знищили 770 одиниць о/с агресора, 3 танки, 4 БПЛА

За добу українські військові ліквідували 770 одиниць особового складу армії російського агресора, 3 танки, 6 бойових броньованих машин, 4 БПЛА, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.23 орієнтовно склали особового складу - близько 119300 (+770) осіб ліквідовано, танків - 3139 (+3) од, бойових броньованих машин ‒ 6241 (+6) од, артилерійських систем – 2129 (+7) од, РСЗВ – 442 (+0) од., засоби ППО – 220 (+0) од., літаків – 287 (+0) од., вертольотів – 277 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1886 (+4), крилаті ракети – 749 (+0), кораблі /катери – 17 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 4903 (+7) од., спеціальна техніка – 190 (+0)", - сказано у повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Наголошується, що дані уточнюються.