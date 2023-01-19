Радником голови НБУ на громадських засадах став професор Каліфорнійського університету Городниченка

Радником голови Національного банку України (НБУ) на громадських засадах став професор економіки Каліфорнійського університету Берклі Юрій Городниченко, повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний у четвер.

"До роботи на посаді радника голови НБУ на громадських засадах приєднався Юрій Городниченко. (...) Юрій - провідний макроекономіст міжнародного рівня, експерт, чия думка багато важить у світі економіки та фінансів. Його дослідження здебільшого стосуються монетарної політики, економічного зростання, ціноутворення та бізнес-циклу", - написав Пишний у Facebook у четвер.

За його словами, Городниченко працює дослідником у Національному бюро економічних досліджень (NBER), є членом Міжнародної академічної ради Київської школи економіки.

Вказується, що Городниченко входить до редколегії журналу Visnyk of National Bank of Ukraine, а також очолює Академічний комітет, який займається організацією Щорічної дослідницької конференції Національного банку України з 2016 року.