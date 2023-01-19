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19:47 19.01.2023

Шмигаль обговорив євроінтеграційний процес України з президентом Євроради Мішелем

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Шмигаль обговорив євроінтеграційний процес України з президентом Євроради Мішелем

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у четвер провів зустріч із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, під час якої співрозмовники обговорили подальший рух України до Європейського Союзу в контексті 24-го саміту Україна-ЄС, повідомляє пресслужба українського уряду.

Зазначається, що Денис Шмігаль і Шарль Мішель, зокрема, обговорили оборонну підтримку для посилення потужності ЗСУ та захисту українського неба, а також подальшу фінансову допомогу з боку європейських партнерів.

"Дякую ЄС за фінансову підтримку: перші 3 млрд євро з пакета макрофінансової допомоги на 18 млрд євро надійшли цього тижня", - зазначив прем'єр-міністр.

Він також висловив сподівання на подальші спільні зусилля щодо посилення тиску на Росію.

За словами Шмигаля, конфіскація російських активів, створення спеціального міжнародного трибуналу та посилення санкцій проти Росії – це пріоритетні кроки в цьому напрямі. Також глава українського уряду наголосив на необхідності запровадження санкцій проти галузі ядерної енергетики Росії.

"Керівництво Росії має заплатити за злочини проти України. А конфісковані активи Росії - піти на відновлення, зокрема і зруйнованого житла", - наголосив він.

У свою чергу президент Європейської ради зазначив, що ЄС надалі підтримуватиме Україну.

Теги: #підтримка #премєр #обговорення

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