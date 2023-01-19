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19:25 19.01.2023

Французька профспілка повідомляє про 400 тис. учасників акції протесту проти пенсійної реформи в Парижі

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Французька профспілка повідомляє про 400 тис. учасників акції протесту проти пенсійної реформи в Парижі

Близько 400 тис. людей беруть участь у акції протесту у французькій столиці проти проєкту пенсійної реформи, повідомляє газета "Фігаро" з посиланням на дані профспілки "Загальна конфедерація праці" (CGT).

Столична поліція зі свого боку поки що не оприлюднила свою оцінку кількості демонстрантів.

Раніше французькі ЗМІ повідомили, що перші затримання розпочалися у Франції на масових акціях протесту проти пенсійної реформи.

Нині в Парижі під вартою опинилися 20 людей, у Ліоні - 17. Правоохоронці розпочали затримання після того, як між учасниками демонстрацій та поліцейськими почалися зіткнення.

Тим часом президент Франції Емманюель Макрон, який перебуває в Іспанії, заявив, що "ми повинні здійснити цю реформу", щоб "врятувати" пенсійну систему. "Ми зробимо це з повагою, у дусі діалогу, а також рішучості та відповідальності", - зазначив він.

Французький лідер також висловив сподівання, що акції протесту у четвер пройдуть "без зіткнень, насильства та заподіяння збитків". При цьому він додав, що "це законно висловлювати свою думку", нагадавши, що це є "принцип демократії".

За даними французької влади, десятки тисяч людей зібралися у різних містах Франції на акції протесту. У Парижі практично була повністю заповнена площа Республіки та площа Бастилії. У Тулузі влада нарахувала близько 40 тис. осіб, у Марселі – 26 тис., у Нанті – 25 тис., у Бордо – 16 тис. осіб.

У загальнонаціональному страйку, що проходить у четвер, у Франції проти пенсійної реформи вперше за багато років французькі профспілки виступили єдиним фронтом. Проти збільшення віку виходу на пенсію до 64 років виступили працівники різних галузей: транспорту, енергетики, освіти та інших.

Страйк спричинив порушення графіків руху на залізничному транспорті, збоїв на лініях метро та міського транспорту, а також роботи аеропортів.

Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн представила 10 січня основні напрями французької пенсійної реформи, яку уряд розраховує запровадити з 1 вересня 2023 року.

Згідно з планами уряду, віковий поріг виходу на пенсію, що встановлюється, поступово зрушуватиметься з 62 років до 64 по три місяці за рік, і цей процес триватиме до 2030 року. Застосовувати новий режим буде, починаючи з поколінь французів, які народилися у вересні 1961 року або після.

Макрон заявляв про рішучість провести пенсійну реформу до кінця свого другого мандату під час виборчої кампанії у 2022 році.

 

 

Теги: #франція #ситуація #протести

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