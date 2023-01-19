Події

18:09 19.01.2023

Данія передасть Україні 19 французьких САУ Caesar

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Данія передасть Україні 19 французьких САУ Caesar

Уряд Данії погодив передачу Україні 19 самохідних артилерійських установок французького виробництва Caesar, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Данії.

Відповідні консультації з парламентом під час засідання Комітету з питань зовнішньої політики було проведено у четвер, 19 січня.

"Я радий, що переважна більшість парламентських партій підтримує цю пожертву. Данія була однією з найактивніших країн-донорів із початку війни в Україні. Ми маємо продовжувати бути такими", - заявив міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен.

Він зазначив, що Данія перебувала у постійному контакті з українською стороною, зокрема щодо САУ Caesar.

"Немає сумнівів у тому, що вона потрібна, навіть якщо із системою все ще є технічні проблеми", - наголосив міністр.

Зазначається, що передача САУ Україні призведе до затримки розгортання 1-ї бригади Данії, тому данський уряд наразі розглядає можливості запуску швидкого придбання нових озброєнь.

Теги: #сау #данія #caesar

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