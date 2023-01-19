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18:11 19.01.2023

Американський воєначальник вважає важливим під час обговорення допомоги Україні не зациклюватися на одному типі озброєнь

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Американський воєначальник вважає важливим під час обговорення допомоги Україні не зациклюватися на одному типі озброєнь

Під час обговорення військової допомоги Україні не потрібно зациклюватися на якомусь одному типі зброї, оскільки важливим є скоріше баланс різних систем озброєнь, заявив у четвер головнокомандувач Об'єднаних збройних сил (ОЗС) НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі.

"Немає озброєння, яке саме по собі вирішило б усі проблеми", - сказав він на пресконференції за підсумками засідання військового комітету НАТО. "У цьому питанні важливий баланс (різних систем озброєнь – ІФ-У)", – додав воєначальник.

Відповідаючи на запитання про перспективи передання Україні танків, Каволі зазначив, що в цьому випадку важливо розуміти, що має ітися не просто про те, щоб віддати цю техніку, а "про всю систему - самі постачання, ремонт, логістику".

У свою чергу голова військового комітету НАТО Роб Бауер зазначив, що із суто військової точки зору він згоден, що Україні потрібні постачання танків.

Теги: #озброєння

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