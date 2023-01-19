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16:05 19.01.2023

Центр Херсона знову під атакою російських окупантів - голова ОВА

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Центр Херсона знову під атакою російських окупантів - голова ОВА

Російські окупаційні війська знову завдали удару по житловому мікрорайону Херсона: зруйновано житлові будинки, сталася пожежа, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Рашисти цілеспрямовано вдарили по житловому кварталу міста з РСЗВ. Поруч немає жодного військового об'єкта, лише житлові будинки і цивільна інфраструктура. Через атаку росіян сталася пожежа, залишилися боєприпаси, що не вибухнули", - написав він у своєму телеграм-каналі в четвер.

За його словами, завдяки оперативній роботі рятувальників займання ліквідовано, снаряди прибрано.

"В одному з будинків, які постраждали від російських обстрілів, проживає херсонка Анна. В оселі жінки вибуховою хвилею та уламками снарядів вибило вікна. Їй їх оперативно перекриють фахівці Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби. Вони вже невдовзі вирушать на місце події, аби допомогти містянам ліквідувати наслідки російської атак", - поінформував голова обласної військової адміністрації.

За даними Янушевича, постраждалих серед мирних херсонців немає.

Теги: #херсон #обстріл

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