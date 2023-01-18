Уряд доручив у рамках Держкомісії ТЕБ і НС створити робочу групу з розслідування аварії вертольота у Броварах - Шмигаль

Уряд України доручив у рамках Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) створити спеціальну робочу групу з розслідування аварії вертольота у Броварах, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На позачерговому засіданні уряд доручив у рамках Державної комісії ТЕБ і НС утворити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування трагедії в Броварах. До складу групи увійдуть в. о. міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС, представники інших міністерств", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, наразі на місці аварії працюють усі служби, щоб покроково, детально з'ясувати причини падіння вертольота.

Як повідомлялося, 18 січня вранці в Броварах біля дитячого садка впав і розбився гелікоптер ДСНС, на борту якого перебувало керівництво МВС. Зокрема, під час виконання службових обов'язків загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Загалом загинули 14 людей, з них одна дитина, постраждали 25 людей, з них 11 дітей.