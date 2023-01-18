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15:16 18.01.2023

Міністр оборони Канади прибула до Києва й оголосила про передання 200 БТР Senator

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Міністр оборони Канади прибула до Києва й оголосила про передання 200 БТР Senator

Міністр оборони Канади Аніта Ананд перебуває з візитом у Києві, щоб підтвердити непохитну солідарність Канади з Україною та зустрітися з українськими офіційними особами, зокрема з міністром оборони Олексієм Резніковим.

Як повідомляється на сайті канадського уряду, міністр Ананд оголосила, що Канада передасть Україні 200 бронемашин Senator.

"Цей новий пакет військової допомоги є відповіддю на конкретний український запит на ці машини, які закуповуються у канадської компанії Roshel, що базується в Місісозі, Онтаріо. Ця допомога оцінюється більш ніж у $90 млн і надана в рамках додаткових $500 млн військової допомоги Україні, оголошеної прем'єр-міністром Трюдо у листопаді 2022 року”, - зазначено в повідомленні.

Також Ананд повідомила, що вона провела продуктивну двосторонню зустріч із Резніковим.

"Міністри також обговорили свою майбутню участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України, запланованому на п'ятницю, 20 січня 2023 року, на авіабазі Рамштайн у Німеччині", - йдеться у повідомленні.

Ананд поінформувала міністра Резнікова про перебіг операції UNIFIER – навчальної місії Канади для українського персоналу, яка наразі діє у Сполученому Королівстві та Польщі. Близько 230 військовослужбовців Канадських збройних сил наразі задіяні в операції UNIFIER.

Теги: #канада #міноборони #ананд

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