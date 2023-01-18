Події

12:46 18.01.2023

В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями дощі та мокрий сніг

2 хв читати
В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями дощі та мокрий сніг

Найближчими днями в Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями дощі та мокрий сніг.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у четвер, 19 січня, у західних та Житомирській областях очікується помірний дощ, місцями з мокрим снігом, у Карпатському регіоні опади, вночі у східних та Сумській областях невеликий дощ та мокрий сніг; на решті території без істотних опадів.

Вітер південний, у західних областях із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у північно-східних, більшості центральних та південних областей пориви 15-20 м/с.

Температура у західних та східних областях вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла; на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, на півдні країни 12-17°.

У Києві у четвер без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 19 січня найвища температура вдень (9,8°) була у 2007 році, найнижча вночі (-23,0°) у 1942 році.

У п'ятницю, 20 січня, у західних областях хмарно, очікується дощ та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, у Карпатському регіоні сильний сніг, температура вночі та вдень від 3° до 2° морозу, на Закарпатті 1-6° тепла.

На решті території України хмарно із проясненнями, без опадів, лише у Житомирській та Вінницькій областях невеликий дощ.

Вітер південний, південно-східний (у західних областях із переходом на північно-західний), 7-12 м/с, у східній частині пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°, у південних областях 10-15°, у Криму до 18°; у східних областях уночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві у п'ятницю без опадів. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 7-9° тепла.

Теги: #погода #прогноз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:05 16.01.2023
В Україні найближчими днями очікуються дощі та мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця

В Україні найближчими днями очікуються дощі та мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця

12:42 15.01.2023
В Україні очікується прохолодна погода, місцями дощі та мокрий сніг

В Україні очікується прохолодна погода, місцями дощі та мокрий сніг

12:16 13.01.2023
Прогноз погоди на вихідні 14–15 січня: знову потеплішає

Прогноз погоди на вихідні 14–15 січня: знову потеплішає

11:34 13.01.2023
В Україні у вихідні дні переважно без опадів, на дорогах місцями ожеледиця

В Україні у вихідні дні переважно без опадів, на дорогах місцями ожеледиця

12:02 12.01.2023
В Україні найближчої доби без опадів, місцями туман та ожеледиця

В Україні найближчої доби без опадів, місцями туман та ожеледиця

11:52 11.01.2023
В Україні найближчими днями очікується помірно прохолодна погода, місцями мокрий сніг із дощем

В Україні найближчими днями очікується помірно прохолодна погода, місцями мокрий сніг із дощем

21:07 10.01.2023
Вночі у Києві очікується погіршення погодних умов, дорожні служби розпочали превентивну обробку вулиць протиожеледними засобами

Вночі у Києві очікується погіршення погодних умов, дорожні служби розпочали превентивну обробку вулиць протиожеледними засобами

13:10 09.01.2023
У найближчу добу на заході й півночі України очікується мокрий сніг і дощ, на решті територій без опадів

У найближчу добу на заході й півночі України очікується мокрий сніг і дощ, на решті територій без опадів

12:45 07.01.2023
Найближчими днями холоди прийдуть у більшість областей України, без опадів

Найближчими днями холоди прийдуть у більшість областей України, без опадів

12:46 06.01.2023
В Україну йдуть морози: до -15-20° у східних та північних регіонах, на заході та півдні - до -5°

В Україну йдуть морози: до -15-20° у східних та північних регіонах, на заході та півдні - до -5°

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мер Броварів: За уточненою інформацією, внаслідок падіння вертольота в місті загинули 16 людей, до лікарень доставлено 24 особи, з них 8 – до опікового центру

Кількість поранених унаслідок падіння вертольота у Броварах зросла до 30 осіб – К.Тимошенко

Унаслідок падіння гелікоптера в Броварах, за уточненими даними, загинули 16 людей, зокрема троє дітей – Нацполіція

Зеленський доручив СБУ у взаємодії з Нацполіцією та іншими органами з'ясувати обставини трагедії у Броварах

Унаслідок падіння вертольота у Броварах пошкоджено будинок дитсадка, скління у багатоквартирному будинку і три автомобілі, є загиблі та поранені – ДСНС

ОСТАННЄ

Мер Броварів: За уточненою інформацією, внаслідок падіння вертольота в місті загинули 16 людей, до лікарень доставлено 24 особи, з них 8 – до опікового центру

Слідство розглядає кілька версій падіння гелікоптера в Броварах: порушення правил польоту, технічна несправність, умисні дії - СБУ

Кількість поранених унаслідок падіння вертольота у Броварах зросла до 30 осіб – К.Тимошенко

Кабмін призначить в. о. міністра внутрішніх справ у середу

Унаслідок падіння гелікоптера в Броварах, за уточненими даними, загинули 16 людей, зокрема троє дітей – Нацполіція

Монастирський та його колеги відігравали важливу роль у забезпеченні оборони України

У Дніпрі безвісти зниклими залишаються 17 осіб, 12 тіл і фрагментів тіл не впізнано

Прем'єр Польщі очікує від Європи відправлення до 100 танків Україні

Дуда: Мої думки з сім'ями та близькими жертв авіакатастрофи у Броварах

Зеленський доручив СБУ у взаємодії з Нацполіцією та іншими органами з'ясувати обставини трагедії у Броварах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА