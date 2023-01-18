Дітей із потерпілого внаслідок падіння вертольота дитсадка у Броварах доставлено до іншого закладу – голова ОВА

Дітей, які перебували у дитячому садку, що постраждав унаслідок падіння вертольота у Броварах Київської області, було доставлено до іншого навчального закладу, куди вже прибувають їхні батьки, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Діти із садка перебувають в іншому навчальному закладі, з ними працюють відповідні служби. Наразі з'ясовуються обставини катастрофи", - написав Кулеба у телеграм-каналі.

У прикріпленому відео він також уточнив, що списки дітей складають у міру прибуття їхніх батьків, інформації про зниклих безвісти наразі немає.

На місці падіння вертольота триває рятувальна операція.