Унаслідок падіння вертольота у Броварах пошкоджено будинок дитсадка, скління у багатоквартирному будинку і три автомобілі, є загиблі та поранені – ДСНС

Будівлю дитячого садка, скління у чотирнадцятиповерховому житловому будинку і три легкові автомобілі пошкоджено внаслідок падіння вертольота Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Броварах у середу вранці, повідомляє пресслужба ДСНС у телеграмі.

"18 січня о 08:20 у м. Бровари Київської області внаслідок падіння вертольоту ДСНС ЕС-225 (бортовий номер 54) сталося пошкодження будівлі ДНЗ з послідуючим загоранням, скління у чотирнадцятиповерховому житловому будинку та три легкових автомобілі. О 09:06 пожежу в будівлі локалізовано на площі 500 м кв, а о 09:28 - ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що на борту вертольота перебували дев'ятеро осіб: шестеро осіб оперативної групи МВС, зокрема керівництво Міністерства внутрішніх справ, а також три члени екіпажу ДСНС.

"Внаслідок надзвичайної ситуації станом на 11:00 загинуло 15 людей, з них три дитини. Травмовано 25 осіб (з них 15 дорослих та 10 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється)", - наголошують у Держслужбі.

Там додають, що до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від ДСНС залучено 127 осіб та 30 од. техніки. На місці події працюють психологи ДСНС.

Як повідомлялося, раніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявив про загибель внаслідок катастрофи 18 осіб, зокрема трьох дітей. Пізніше заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив цю інформацію.