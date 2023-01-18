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11:36 18.01.2023

Рятувальники продовжують роботу з розбору завалів на місці падіння вертольота у Броварах, щоб дістатися до перекриттів, які впали в одній із секцій дитсадка – К.Тимошенко

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Рятувальники продовжують роботу з розбору завалів на місці падіння вертольота у Броварах, щоб дістатися до перекриттів, які впали в одній із секцій дитсадка – К.Тимошенко

Співробітники Держслужби України з надзвичайних ситуацій продовжують розбір завалів на місці падіння вертольота ДСНС на дитячий садок у Броварах, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Наразі ДСНС продовжує свою роботу з розбору завалів. Дай Боже, звісно, щоб там нікого з дітей чи дорослих не було, але все-таки працюємо швидко для того, щоб дістатися до перекриттів, які впали в дитячому садку в одній із секцій", - сказав Тимошенко під час спілкування з журналістами у Броварах у середу.

Він зазначив, що наразі відомо про 18 загиблих, серед яких троє дітей, а також про більше ніж 20 поранених, деякі з яких наразі перебувають у реанімації.

Вертоліт, за словами Тимошенка, летів у відрядження в одну з "гарячих точок".

Усі дев'ятеро осіб на борту загинули, решта загиблих – діти та дорослі, які перебували в дитсадку.

Теги: #вертоліт #дснс #бровари #дитсадок

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