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11:27 18.01.2023

У Броварах розбився вертоліт Super Puma, про причини трагедії говорити рано - Повітряні сили ЗСУ

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У Броварах розбився вертоліт Super Puma, про причини трагедії говорити рано - Повітряні сили ЗСУ

У Броварах Київської області в середу вранці розбився гелікоптер Super Puma, переданий колись французькими партнерами, про причини трагедії говорити рано, заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"На жаль, небо помилок не прощає, як кажуть льотчики, але про причини говорити справді рано", - сказав він в ефірі національного телемарафону в середу.

Ігнат наголосив, що для дослідження обставин знадобиться час, "це буде не за один-два дні".

"Я думаю, що буде створено державну комісію, до якої увійдуть різні фахівці для встановлення причин катастрофи", - додав речник.

За його словами, щонайменше декілька тижнів потрібно для вивчення обставин.

"Це гелікоптери, які, якщо пам'ятаєте, ще передавали нам наші французькі партнери. Якщо не помиляюся, це Super Puma (AS 332), маркування таке. Наразі літальні апарати мають усі силові структури", - пояснив Ігнат.

У Повітряних силах пояснили, що ці вертольоти іноземного виробництва були призначені саме для ДСНС, МВС.

"Також вони опікувалися різними спеціальними завданнями, не лише в середині країни, а й ближче до бойових дій", - сказав Ігнат.

Теги: #вертоліт #бровари #пс_зсу

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