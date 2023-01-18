Окупанти вкотре обстріляли житлові квартали Херсону з різного типу зброї

Російські окупанти вкотре обстріляли інфраструктуру та житлові квартали Херсону з різного типу зброї, повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські загарбники 83 рази атакували Херсонщину. Мирні населені пункти потерпали від обстрілів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА", - написав він у телеграм-каналі.

Зазначається, що Херсон росіяни обстріляли 26 разів, вкотре атакувавши житлові квартали міста. Також ворожі снаряди влучили в об'єкт критичної інфраструктури.

Водночас, за словами Янушевича, минулої доби через російські обстріли чотири особи дістали поранень різного ступеня тяжкості.