В YASNO пояснили, чому в Києві досі зберігається дефіцит е/е, незважаючи на економію та потепління

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко пояснив, чому у Києві досі зберігається дефіцит електроенергії в системі, незважаючи на економію та потепління.

"Чому так? Найбільш імовірно, справа у відкладеному споживанні, коли після відновлення постачання ми починаємо "надолужувати". Заряджаємо те, що сіло, робимо щось, що не встигли, поки світла не було. І це нормально", - написав він у фейсбуці.

За його словами, "як тільки ліміти від Укренерго стануть більшими і ми зможемо повернутися до графіків, то і відкладений попит почне спадати".

Він також зазначив, що у вівторок у Києві спостерігалося обмеження у 952 МВт. "Цих лімітів недостатньо, щоб перейти з екстрених відключень до планових, стабілізаційних. Графіки не діють...", - вважає Коваленко.

У середу, 18 січня, очікуються такі ж екстрені обмеження, що й у вівторок.

Коваленко розповів про роль кожної ланки в енергетичній системі.

"Розділимо енергомережу на блоки. Перший блок - це те, про що я говорив учора - генерація. АЕС як основний виробник, ТЕС і ТЕЦ - як балансувальники, гідроелектростанції, якими теж намагаються балансувати, вітрові, сонячні станції - джерела, які постійно дають певні обсяги електроенергії. Зараз є нестача генерації і на АЕС, і на теплових станціях", - написав він.

За словами гендиректора YASNO, після останньої ракетної атаки РФ пошкоджено 9 блоків ТЕС.

"Другий блок - це магістральні мережі, які адмініструє НЕК Укренерго. Ці мережі мають пошкодження. Третій блок - оператори систем розподілу в регіонах. Вони регулюють наше споживання, виконуючи ліміти, які встановлює Укренерго. Пошкоджена і їх мережева інфраструктура. Четвертий блок - постачальники, серед яких і YASNO. Ми, власне, закуповуємо електроенергію на ринку і передаємо її нашим клієнтам, створюємо сервіси для швидкої взаємодії", - пояснив Коваленко.