Кількість пунктів незламності перевищила 11,7 тис., кількість евакуйованих із прифронтових областей – третину мільйона

Силами обласних військових адміністрацій (ОВА) та ДСНС в Україні розгорнуто вже 5 873 пункти незламності у різних регіонах України, крім того бізнес створив ще 5 833 пункти, де можна зігрітися та безкоштовно підзарядити свої гаджети, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко на брифінгу в Києві.

Говорячи про ситуацію з евакуацією населення, він зазначив, що лише за 5 місяців із території п'яти областей евакуйовано майже 334 тис. осіб, з них 78 тис. – діти, майже 8,7 тис. – люди з інвалідністю.

"Найбільша кількість евакуйованих з Миколаївської області – 193 тис., з них 50 тис. дітей та 3081 особа з інвалідністю. Запорізька область – 48,7 тис., з яких 12,9 тис. – це діти та 2 тис. люди з інвалідністю. З Донецької області евакуювали понад 35 тис. мешканців. З Херсонської та Харківської – понад 31 тис. та 25 тис. осіб відповідно", - повідомив заступник голови ОП.

Тижнем раніше Тимошенко наголошував, що ОВА спільно з місцевою владою та ДСНС облаштували понад 5,8 тис. пунктів незламності, а бізнес – понад 5,6 тис. Станом на 20 грудня пунктів незламності було 5,52 тис.