МОЗ представить аптечному бізнесу перелік 168 населених пунктів, які потребують мобільних аптечних пунктів – Ляшко

Міністерство охорони здоров'я визначило 168 прифронтових та сільських населених пунктів, в яких є потреба в аптеках чи мобільних аптечних пунктах, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Була задача, покажіть бізнесу, де треба робити аптеки. Ми проверіфікували всі аптеки, які сплачують ліцензії і населені пункти, де орієнтовно 2000 людей проживає з урахуванням велосипедної доступності до інших населених пунктів, де менша кількість. Ми визначили зараз попередньо 168 сільських аптек, які потрібно відкрити", - сказав він на засіданні парламентського комітету здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування в середу.

Ляшко підкреслив, що населені пункти будуть визначені "з акцентом на прифронтові території".

Він повідомив, що перелік цих пунктів МОЗ планує презентувати бізнесу 9 травня.

Крім того, Ляшко зазначив, що "у прифронтових територіях є певна нестача фармацевтичних кадрів, тому ми спрощуємо вимоги до фармацевтичних кадрів на тих територіях, які відносяться до прифронтових територій".

Також, за словами Ляшка, робота мобільних аптечних пунктів (МАП) потребує певного врегулювання.

"МАП є, вони їздять сьогодні по визначених маршрутах, але вже за півроку інтенсивної роботи накопичився ряд питань. Тому на травень запланована нарада з власниками мобільних аптечних пунктів, в тому числі є і державні МАП, і мобільні аптечні пункти, які фінансуються донорами. Ми хочемо зібрати всіх, проговорити: що працює, що не працює, де треба звернути увагу. МАП – це не про бізнес, це про соціальну відповідальність, і тут наша задача – подивитися, як це зробити, щоб воно краще все працювало", - сказав він.