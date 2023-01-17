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21:28 17.01.2023

Мешканці Липчанівки на Харківщині, яка очолила окупаційний орган влади, загрожує до 15 років ув'язнення

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Мешканці Липчанівки на Харківщині, яка очолила окупаційний орган влади, загрожує до 15 років ув'язнення

Ізюмська окружна прокуратура Харківської області затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно 31-річної мешканки с.Липчанівка, підозрюваної у добровільному зайнятті посади, пов'язаної із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території (ч.5 ст.111-1 КК України).

"Під час окупації с.Липчанівка Ізюмського району місцева мешканка погодилася з пропозицією загарбників та обійняла посаду "голови" в незаконному органі влади "Бригадирівське сільське поселення", до складу якої входили кілька сіл району", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, обвинувачена організовувала та контролювала роботу співробітників окупаційного органу влади, а також неодноразово брала участь у видачі гуманітарної допомоги з боку Росії. Крім того, встановлено, що обвинувачена демонстративно зірвала прапор України з місцевої адміністративної будівлі та кинула його на землю, повісивши замість нього прапор РФ.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

 

 

Теги: #харківщина #колаборант

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