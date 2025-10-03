11:26 03.10.2025
На Харківщині від атаки БпЛА загинуло 13 тис. свиней
Фото: https://t.me/dsns_telegram
Близько 13 тис. свиней загинулво внаслідок російської атаки БпЛА по сільгосппідприємству в Нововодолазькій громаді (Харківська обл.) в ніч з четверга на п`ятницю, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Виникла масштабна пожежа: горіли вісім будівель для утримання свиней загальною площей 13,6 тис. кв м. Постраждав співробітник підприємства", - написала ДСНС у телеграм-каналі.
До ліквідації наслідків обстрілів залучалися 32 рятувальники та 9 од. техніки ДСНС, зокрема піротехніки та офіцер-рятувальник громади.