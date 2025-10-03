Інтерфакс-Україна
Події
11:26 03.10.2025

На Харківщині від атаки БпЛА загинуло 13 тис. свиней

1 хв читати
На Харківщині від атаки БпЛА загинуло 13 тис. свиней
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Близько 13 тис. свиней загинулво внаслідок російської атаки БпЛА по сільгосппідприємству в Нововодолазькій громаді (Харківська обл.) в ніч з четверга на п`ятницю, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Виникла масштабна пожежа: горіли вісім будівель для утримання свиней загальною площей 13,6 тис. кв м. Постраждав співробітник підприємства", - написала ДСНС у телеграм-каналі.

До ліквідації наслідків обстрілів залучалися 32 рятувальники та 9 од. техніки ДСНС, зокрема піротехніки та офіцер-рятувальник громади.

Теги: #атака_бпла_рф #харківщина #дснс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:33 03.10.2025
Енергетична інфраструктура Полтавської області постраждала внаслідок російських ударів крилатими ракетами та БпЛА

Енергетична інфраструктура Полтавської області постраждала внаслідок російських ударів крилатими ракетами та БпЛА

08:29 02.10.2025
Ворог атакував дронами Київщину, виникла пожежа в санаторії, постраждав чоловік

Ворог атакував дронами Київщину, виникла пожежа в санаторії, постраждав чоловік

19:43 30.09.2025
На Харківщині через вибухонебезпечні предмети двоє постраждалих, один з них - рятувальник ДСНС

На Харківщині через вибухонебезпечні предмети двоє постраждалих, один з них - рятувальник ДСНС

13:35 30.09.2025
Українських рятувальників визнали найбільш потужними серед усіх команд INSARAG

Українських рятувальників визнали найбільш потужними серед усіх команд INSARAG

11:41 30.09.2025
РФ завдала ударів по енергооб'єктах на Чернігівщині, є відключення

РФ завдала ударів по енергооб'єктах на Чернігівщині, є відключення

18:58 29.09.2025
На Харківщині внаслідок вибуху ВНП постраждав підліток - ДСНС

На Харківщині внаслідок вибуху ВНП постраждав підліток - ДСНС

20:44 28.09.2025
Через ворожий удар по Борщовій на Харківщині загинув літній чоловік

Через ворожий удар по Борщовій на Харківщині загинув літній чоловік

11:37 28.09.2025
ДСНС: На Київщині через російську атаку с постраждала 31 людина, з них – 3 дитини

ДСНС: На Київщині через російську атаку с постраждала 31 людина, з них – 3 дитини

08:26 28.09.2025
У Запоріжжі вже 21 постраждалий, двоє у важкому стані - ОВА

У Запоріжжі вже 21 постраждалий, двоє у важкому стані - ОВА

13:34 24.09.2025
Волонтери УЧХ надають гуманітарну допомогу постраждалим від атаки російських дронів у Харкові

Волонтери УЧХ надають гуманітарну допомогу постраждалим від атаки російських дронів у Харкові

ВАЖЛИВЕ

Енергетична інфраструктура Полтавської області постраждала внаслідок російських ударів крилатими ракетами та БпЛА

Електропостачання відновлено у Конотопському та Шосткинському районах повністю, у Славутичі - на об'єктах критичної інфраструктури

Прем’єр-міністр Данії за результатами Європейської політспільноти: ми підтверджуємо непохитну підтримку Україні

Фредеріксен різко відповіла на пропозицію Орбана запропонувати Україні не членство, а партнерство: Я не дозволю одній країні вирішувати майбутнє ЄС

Зеленський: Після моєї зустрічі з Трампом, можливо, ми будемо мати щось більше

ОСТАННЄ

Обмеження споживання е/е діють в окремих областях у п'ятницю – Міненерго

Повідомлено про підозру 12 посадовцям комунальних підприємств Києва за розтрату майже 73 млн грн - прокуратура

Усі АЗК "Укрнафти" у разі вимкнення е/е продовжують працювати, 360 з них – у режимі пунктів незламності

У Полтаві через атаку РФ зазнав пошкоджень Свято-Миколаївський храм ПЦУ, збудований у 1774р.

Затверджено Державну цільову програму енергетичної модернізації підприємств теплопостачання до 2030р

Судитимуть експосадовця відомчої лікарні м.Дніпро, який вимагав хабар у пораненого бійця - ДБР

Внаслідок ударів РФ є знеструмлені споживачі у кількох регіонах, найскладніша ситуація на Сумщині і Чернігівщині – "Укренерго"

У Львові судитимуть лікарів, які ставили фіктивні діагнози ухилянтам

"Метінвест" через війну скоротив річний дохід з $10-12 млрд до $5-6 млрд, залишаючись прибутковою компанією – CEO

В Києві затримали двох учасників угруповання, яке продавало психотропні речовини під виглядом препаратів для схуднення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА