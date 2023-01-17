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21:03 17.01.2023

Відновити мир в Україні без втрати її територій можна лише спільними зусиллями всіх вільних держав - Зеленський під час спілкування з німецькими студентами

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Відновити мир в Україні без втрати її територій можна лише спільними зусиллями всіх вільних держав - Зеленський під час спілкування з німецькими студентами

Відновити мир в Україні без втрати її територій можна лише спільними зусиллями всіх вільних держав, заявив президент Володимир Зеленський у вівторок, спілкуючись зі студентами німецьких ВНЗ.

Звертаючись до них, глава держави розповів про трагедію у Дніпрі, де в результаті російського обстрілу житлового будинку загинули вже 45 людей.

"Українські міста і села щодня зазнають таких ударів. Херсон, Донбас, прикордонні громади, яким не пощастило перебувати поряд із РФ. Ми хочемо перервати ці будні війни та відновити мир. Це можна зробити, лише вигравши війну. Іншого способу немає. З терором неможливо співіснувати", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що Німеччина стає одним із лідерів у сприянні Україні протистояти російській агресії: "І ми це дуже цінуємо – як у захисті нашого неба від російських ракет, так і у захисті соціальної стабільності для наших людей".

"Ми також цінуємо, що німецька політика звільняється від російської оптики щодо України та інших країн-сусідів Росії. Але ще не перевернуто ту сторінку європейської історії, на якій базується російська віра в слабкість Європи. Ще є відчуття в Москві нібито можна погрозами чи підкупом схилити держави ЄС до тих рішень, на які чекає Росія", - заявив він, висловивши впевненість у тому, що "цю сторінку буде назавжди перегорнуто тоді, коли Україна зможе звільнити свої міста та села за допомогою німецьких Leopard, Marder, Gepard".

Зеленський наголосив: "Щоб зберігати лідерство, потрібно завжди визнавати реальність".

"Українська реальність зараз – те, що ми можемо виграти у цій війні. Ми можемо відновити мир по всій нашій території без того, щоб залишати якісь шматки землі Кремлю для чергових експериментів над людьми та історією. Але для цього ми всі маємо бути разом – Україна, Німеччина і весь вільний світ. Вірю, що будемо!", - сказав на завершення президент.

 

 

 

Теги: #мир #німеччина #відновлення

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