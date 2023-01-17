На Київщині четверо дітей провалилися під лід, одна дитина загинула – ДСНС

У Київській області на річці Рось у Білоцерківському районі під лід провалилися четверо дітей, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"За попередніми даними, поблизу річки проходив чоловік, побачивши, що діти тонуть, кинувся на допомогу. За два пірнання у крижану воду зміг урятувати двох дівчат 2008 р.н. та 2010 р.н, третю дівчинку дістали рятувальники, але, на жаль, дитина померла в лікарні", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Пошуки четвертої дитини тривають.