Події

18:19 17.01.2023

На Київщині четверо дітей провалилися під лід, одна дитина загинула – ДСНС

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На Київщині четверо дітей провалилися під лід, одна дитина загинула – ДСНС

 У Київській області на річці Рось у Білоцерківському районі під лід провалилися четверо дітей, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"За попередніми даними, поблизу річки проходив чоловік, побачивши, що діти тонуть, кинувся на допомогу. За два пірнання у крижану воду зміг урятувати двох дівчат 2008 р.н. та 2010 р.н, третю дівчинку дістали рятувальники, але, на жаль, дитина померла в лікарні", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Пошуки четвертої дитини тривають.

 

Теги: #діти #дснс

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