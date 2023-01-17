Правоохоронці викрили ексчиновників "Спецтехноекспорту" на розкраданні понад $2,3 млн

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури спільно з детективами Національного антикорупційного бюро у вівторок, 17 січня, повідомили чотирьом колишнім співробітникам ДП "Спецтехноекспорт" про підозру у розкраданні та легалізації понад $2,3 млн, повідомляє пресслужба САП.

"У 2014-2015 роках очільник "Спецтехноекспорту" спільно з іншими трьома співробітниками організував розкрадання державних коштів через сплату агентських послуг за удавані (ненадані) послуги іноземній компанії (агенту), підконтрольній одному із співробітників держпідприємства. Підставою для перерахування винагороди агенту стало начебто його сприяння в залученні іноземного замовника та укладенні з ним зовнішньоекономічної угоди на постання продукції спеціального призначення виробництва одного з вітчизняних підприємств. В дійсності всі домовленості щодо укладення угоди та подальші контакти з приводу виконання її умов здійснювалися безпосередньо між українською стороною та замовником, без залучення будь-яких третіх осіб", - зазначається у повідомленні.

У межах досудового розслідування встановлено, що реалізація цієї злочинної схеми призвела до того, що лише за п'ять місяців 2015 року "Спецтехноекспорт" незаконно перерахував на рахунки підконтрольної зазначеним особам фірми понад $2,3 млн.

Окрім того, з'ясувалося, що через зазначену фірму також було здійснено закупівлю товару за кордоном, вартість якого у 3,5 раза перевищувала ринкову вартість.

На сьогодні колишньому керівнику "Спецтехноекспорту", начальнику департаменту та одному з його заступників інкриміновано ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 209 КК України. Ще одному колишньому заступнику начальника департаменту повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування у справі триває. Правоохоронці встановлюють інші обставини, а також осіб, які, ймовірно, причетні до скоєння цього злочину.