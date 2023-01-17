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18:13 17.01.2023

У Фінляндії створять резерв Євросоюзу із захисту від хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного впливів

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Єврокомісія (ЄК) оголосила у вівторок про виділення EUR242 млн на створення у Фінляндії першого стратегічного резерву rescEU (рятувального компоненту Механізму цивільного захисту Євросоюзу) проти хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного (CBRN) впливів.

"Стратегічний резерв CBRN є частиною роботи з формування на рівні ЄС запасів медичних контрзаходів, які використовуватимуть у надзвичайних ситуаціях у галузі охорони здоров'я", - повідомляє ЄК у комюніке, оприлюдненому в Брюсселі.

У документі пояснюється, що такий підхід було запропоновано в рамках посиленого Механізму цивільного захисту ЄС та доопрацьовано спільно з Управлінням забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я та реагування на них.

Єврокомісія нагадала, що вже створила у низці країн ЄС стратегічні запаси rescEU різних призначень на випадок кризових ситуацій, наприклад медичний резерв захисного обладнання в Бельгії, Угорщині, Німеччині, Греції, Данії, Нідерландах, Румунії, Словенії, Хорватії, Швеції та інші.

"Цей новий резерв є першим, пов'язаним із CBRN, і включатиме критично важливі медичні контрзаходи, як-от вакцини та антидоти, медичні пристрої та обладнання для польових умов, щоб забезпечити найкращий захист і реагування після подій CBRN або під час підготовки до ситуацій високого ризику", - йдеться в комюніке.

Виділені кошти також буде використано для навчання персоналу. Мета полягає в тому, щоб зміцнити досвід захисту від CBRN у Європі та забезпечити узгодженість можливостей і груп реагування для готовності до розгортання у будь-якій точці континенту.

Повідомляється також, що запаси rescEU на 100% фінансуються ЄС, і Європейська комісія здійснює контроль за їхньою роботою у тісній співпраці з країнами, у яких розміщено відповідні резерви.

Резерви rescEU покликані надавати допомогу в надзвичайних ситуаціях усім державам-членам ЄС, державам-учасницям Механізму цивільного захисту, а також можуть бути розгорнуті в сусідніх країнах ЄС, пояснюють у Єврокомісії.

Теги: #захист #резерв #єврокомісія

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