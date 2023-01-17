Шмигаль розраховує, що конкурсна комісія надасть перелік із трьох кандидатів на посаду директора НАБУ до 31 січня

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує, що конкурсна комісія надасть перелік із трьох кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) до 31 січня.

"Одним із ключових кроків на цьому етапі є завершення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро. Вже пройдено п’ять етапів із дев’яти. Зараз уряд стурбований можливістю затягування цього процесу", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр зазначив, що кандидатам на посаду залишилося виконати практичне завдання, пройти оцінку особистісних компетенцій та відповідну співбесіду із Конкурсною комісією.

"Впевнений, що двох тижнів цілком достатньо, аби завершити ці процедури й до 31 січня подати перелік із трьох відібраних кандидатів на посаду директора НАБУ. Для України важливо вчасно та у повному обсязі виконати свою "домашню роботу", перша оцінка якої відбудеться вже у лютому цього року в ході Саміту Україна-ЄС. Зокрема, завершити конкурс на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро", - наголосив Шмигаль.

Як повідомлялося, у конкурсі на посаду директора НАБУ продовжують участь 22 кандидати.