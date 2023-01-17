Події

11:04 17.01.2023

Російські війська пошкодили та зруйнували понад 3 тис. навчальних закладів із 24 лютого - Міносвіти

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Російські війська пошкодили та зруйнували понад 3 тис. навчальних закладів із 24 лютого - Міносвіти

Російські окупаційні війська пошкодили або зруйнували повністю будівлі понад 3 тис. навчальних закладів із початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого, повідомляють у Міністерстві освіти і науки України.

"3045 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів", - повідомляється на сайті Міносвіти щодо моніторингу збитків від вторгнення Росії в Україну.

Зазначається, що 2621 заклад пошкоджено, а 424 - зруйновано повністю.

 

Теги: #міносвіти #руйнування

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