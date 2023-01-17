У Дніпрі з-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої дитини, кількість жертв ракетного удару сягнула 41 - К. Тимошенко

Тіло загиблої дитини вилучено у вівторок уранці з-під завалів зруйнованого російським ракетним ударом багатоповерхового будинку у м. Дніпро, повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"О 09:46 із-під завалів зруйнованого житлового будинку на 4 поверсі витягли тіло однієї загиблої дитини. Загалом загинула 41 особа (із них чотири дитини), травмовано 79 осіб (із них 16 дітей) і врятовано 39 осіб (із них шість дітей)", - написав Тимошенко у телеграмі.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по багатоповерховому будинку в Дніпрі 14 січня підтверджено загибель 40 осіб, серед них було троє дітей. Травмовано 79 постраждалих, серед них 16 дітей. У лікарнях перебували 28 постраждалих, 10 із них - у важкому стані. 25 мешканців будинку розшукували.

У будинку повністю зруйновано 72 квартири, пошкоджено 236, також знищено 25 автомобілів.

Служба безпеки України встановила особи російських окупантів, причетних до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі.