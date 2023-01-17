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09:41 17.01.2023

Заяви Столтенберга про вирішальну фазу війни не означають, що вона наближається до завершення - ISW

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Заяви Столтенберга про вирішальну фазу війни не означають, що вона наближається до завершення - ISW

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 15 січня заявив, що російсько-українська війна перебуває у "вирішальній фазі", проте це не означає, що війна перебуває в завершальній фазі або що російські сили планують задіяти всі наявні ресурси в майбутніх діях, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 16 січня.

Водночас зазначається, що заява Столтенберга підтверджує колишню оцінку ISW, згідно з якою Кремль, ймовірно, має намір вжити рішучих стратегічних дій у 2023 році.

"Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив 15 січня, що президент Росії Володимир Путін визнав, що російські війська не можуть швидко захопити Україну, і розглядає можливість ведення затяжної війни на виснаження... Кремль зберігає свої довгострокові максималістські цілі щодо захоплення України та, ймовірно, розглядає декілька варіантів дій для досягнення цієї цілі", - йдеться у зведенні.

Повідомляється, що генсек НАТО також відкинув неодноразові побоювання канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо того, що постачання Заходом зброї Україні може призвести до ядерної ескалації. Столтенберг заявив, що "ризик застосування ядерної зброї є низьким" і що країни, включаючи Китай, передали Кремлю, що "ядерна зброя не має застосовуватися".

"Заяви Столтенберга узгоджуються з постійними оцінками ISW про те, що Кремль вкрай малоймовірно застосує ядерну зброю в Україні", - наголошують аналітики.

 

Теги: #війна #столтенберг #isw

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